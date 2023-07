Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha parlato prima della fiaccolata a Primavalle per Michelle, la ragazza uccisa la settimana scorsa nel quartiere della Capitale. “È una circostanza triste e dolorosa piangere una ragazza strappata alla vita da una violenza barbara. Esprimo il dolore della città, auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso e il dovere di reprimere tutte le violenze contro le donne. Lo riteniamo un dovere culturale, così come aiutare una generazione che ha bisogno di strumenti per essere sostenuta”.