Violenze e scontri con la polizia si sono registrati in tutta la Francia nella terza notte di proteste dopo la morte di Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso con un colpo di pistola nella sua auto a Nanterre. A Bordeaux gli autori della rivolta hanno bruciato una barricata fatta con ruote di vetture e sparato fuochi d’artificio come in tutto il Paese. Diverse le macchine completamente carbonizzate, così come è stato danneggiato un pullman del trasporto pubblico. Per arginare le violenze sono stati schierati decine di agenti.