Il presidente russo Vladimir Putin visita la regione del Caucaso settentrionale del Daghestan nella sua prima visita pubblica dopo la ribellione di breve durata del gruppo Wagner. Durante l’incontro dedicato al turismo nella regione russa a maggioranza musulmana, Putin visita una moschea e partecipa a incontri con funzionari prima di posare per le foto davanti a una folla entusiasta.

In rete sono decine gli interventi più o meno autorevoli, che avanzano dubbi sulla reale identità dell’uomo che ha compiuto il viaggio on Daghestan. Secondo i più si tratterebbe di un sosia, inviato al posto dell’originale per guadagnare punti con il popolo.