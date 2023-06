La riforma della giustizia, l’attuazione del Pnrr, la guerra in Ucraina, il futuro del turismo, gli scenari nel centrodestra. Quest’estate governo e opposizioni fanno tappa al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, spostando nella città toscana il dibattito sui temi più caldi delle politica, dell’economia e della cultura. Dall’8 luglio al 24 agosto, dalle 21.15 in poi, l’attualità nazionale e internazionale verrà affrontata in un ciclo di incontri condotti da Stefano Zurlo, inviato del Giornale, che intervisterà ministri e cariche dello Stato. E anche i leader delle opposizioni, con il nodo delle alleanze e le dinamiche del Pd. Saliranno sul palco il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro del Turismo Daniela Santanchè. E poi, il governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd Stefano Bonaccini e il leader di Azione, Carlo Calenda. A raccontare storie di Palazzi, intrighi, strategie, lotte e scontri – italiani e non – saranno anche protagonisti del giornalismo: Antonio Caprarica, Gianluigi Nuzzi, Augusto Minzolini, Giuseppe Cruciani, Alessandro Sallusti e Maurizio Belpietro. Spazio alla politica e poi all’arte, alla scienza e all’impresa e all’istruzione con Gian Battista Canova, rettore allo Iulm, Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore, Corrado Tinterri, senologo dell’Humanitas.

1 /4 Max Venturelli, Manila Alfano e Stefano Zurlo

“Saranno confronti senza filtri, senza sconti, dialoghi aperti e diretti con i protagonisti della fase storica che stiamo vivendo – dice l’ideatore Stefano Zurlo – Saranno occasioni per parlare del presente e del futuro del Paese con chi lo governa, lo racconta e lo vive da imprenditore, artista e studioso”. “Faremo il tagliando al governo – aggiunge Manila Alfano, autrice del libro Cent’anni da Principe e coautrice della rassegna – ma terremo vivo anche il cinema, con due proiezioni d’autore, e faremo incursioni nella cronaca nera con Nuzzi e nel mondo inquieto della Royal family con Caprarica”. E’ la quarta edizione degli “Incontri del Principe” che – sottolinea il general manager Max Venturelli – “si confermano come salotto culturale estivo viareggino, punto di riferimento per il dibattito culturale e politico nazionale a più voci”.