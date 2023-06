Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. i ministri Salvini, Musumeci e Zangrillo in conferenza stampa illustreranno i principali provvedimenti discussi nella riunione.

All’ordine del giorno, tra le altre cose, le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione e gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada.