“Stiamo seguendo l’evolversi della situazione in Russia, ma ribadisco che non tocca a noi interferire nella sua politica interna. Certamente, l’assenza di Wagner non rafforza l’armata di Putin, ma noi non siamo in guerra con lui. Noi siamo con l’Ucraina”. Così il ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani, in ingresso al Consiglio dell’Ue per gli Esteri, che si riunisce oggi a Lussemburgo.

