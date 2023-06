Stava per portare i piccoli alunni di una scuola dell’infanzia in gita, ma è stato trovato positivo all’alcol e alla droga. La polizia locale del comune di Ciampino ha fermato l’autista di un bus dopo aver avuto dei sospetti dovuti sulle sue condizioni, evidentemente inadatte allo svolgimento del proprio lavoro. L’autista è stato bloccato poco prima di mettersi al volante del mezzo per accompagnare i bambini in gita. Nel corso dei controlli effettuati sulla vettura, gli agenti hanno ritrovato una bottiglia di birra semivuota nascosta al lato guida del bus.

Inoltre, secondo quanto riporta Repubblica, nei controlli successivi, a cui l’uomo ha tentato di sottrarsi, è poi emerso che il conducente aveva anche assunto droghe che gli stavano causando un evidente stato di alterazione. Al guidatore, un uomo di mezz’età, è stato disposto il ritiro della patente oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Successivamente l’uomo è stato sostituito con un altro autista e i bambini hanno potuto raggiungere la destinazione prefissata.

