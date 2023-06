Uno chef abruzzese originario di Sulmona, nell’aquilano, Panfilo Colonico, è stato rapito nel suo ristorante a Guayaquil, in Ecuador, da un gruppo di uomini armati. La notizia, riportata dal quotidiano locale Il Centro, è stata confermata anche dalla Farnesina, che ha spiegato come la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese sudamericano stia seguendo la vicenda in raccordo con le autorità locali. La polizia ecuadoriana- riporta il giornale El Universo – ha attivato le unità di ricerca. L’ambasciata d’Italia a Quito, in contatto con il ministero degli Esteri, sta seguendo la situazione, si apprende dalla Farnesina.

Il sequestro avvenuto venerdì, quando in Italia erano le 23.30. Un commando composto da almeno quattro persone, armato di pistole e mitragliette, ha portato via il cuoco dal suo ristorante. L’azione del gruppo di banditi è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza del locale “Sabore Mio”, che lo chef aveva inaugurato a fine 2022, e si possono vedere alcuni uomini travestiti da poliziotti mentre si allontanano dalla zona insieme allo chef italiano. “Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la Farnesina che da subito si è attivata. La situazione nel Paese sudamericano è molto delicata” ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Sui social il personale di “Sabore Mio” ha diffuso un comunicato: “A tutti i nostri clienti e follower, apprezziamo i vostri messaggi di sostegno e preoccupazione per il nostro capo “Benny” Colonico. Non possiamo rilasciare alcuna dichiarazione per motivi di sicurezza. Continueremo a lavorare per voi e in onore del nostro capo”.