“Non è possibile che una ministra, Daniela Santanchè, attraverso le sue imprese, abbia un debito di 2,7 milioni verso lo Stato. Chiediamo chiarezza, chiediamo a Giorgia Meloni di uscire dal silenzio”. Ad attaccare è la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine della manifestazione sulla Sanità organizzata dalla Cgil a Roma, dopo le rivelazioni della trasmissione Report e gli annunci di querela della stessa Santanché.

Dopo il coro unanime delle opposizioni, con la richiesta di dimissioni rivolto alla ministra del Turismo , “ieri anche tra le forze di maggioranza (Lega e una parte di Forza Italia, ndr) hanno chiesto alla ministra di riferire in aula come stiamo chiedendo noi”, ha continuato Schlein. E ancora: “Ministri in Italia e in Europa si sono dimessi per fatti molto meno gravi di quelli che si stanno profilando. Anche sulle inchieste che parlano del fatto che non abbia pagato i suoi lavoratori, che li abbia licenziati senza il Tfr mentre i membri del cda prendevano lauti compensi, lei compresa. Crediamo – ha aggiunta la segretaria del Pd – che ci sia una. E quindi chiediamo al più presto di riferire”. Rispetto all’ipotesi – già evocata da Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra – di unada parte delle opposizioni,: “Intanto abbiamo depositato un’interrogazione, Santanché deve chiarire”, ha tagliato corto.