Dopo giorni di protesta, la giovane attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Malmoe, cittadina della Svezia meridionale, mentre stava protestando bloccando 5 navi petroliere. La giovane è da anni impegnata nella sensibilizzazione pubblica nei confronti del cambiamento climatico, e non la è prima volta che viene arrestata nell’ambito delle proteste per il clima.

La ragazza svedese, che aveva annunciato giorni fa di voler prendere parte a delle proteste nel porto di Malmoe insieme ad alcuni membri del gruppo Take Back the Future, è stata portata via dai poliziotti. Nelle ore precedenti aveva rivendicato la partecipazione al blocco con un tweet: “La crisi climatica è una questione di vita e di morte per innumerevoli persone. Decidiamo di fermare fisicamente le infrastrutture fossili. Stiamo reclamando il futuro.”

Today, for the third day in a row, @TTFramtiden blocked oil tankers in the Malmö oil harbour. The climate crisis is a matter of life and death for countless people. We choose to physically stop fossil fuel infrastructure. We are reclaiming the future. #TaTillbakaFramtiden pic.twitter.com/CTXVKR0Qsi

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 17, 2023