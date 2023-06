Una donna di 58 anni ha riportato delle ustioni fino al terzo grado dopo essersi seduta su una sedia nella banchina della metro A di Roma in attesa del mezzo. La donna ha raccontato di essersi seduta su un sedile che inizialmente credeva fosse “bagnato”, ma col passare dei minuti ha iniziato a sentire dei dolori. Dopo essere rientrata a casa, con il persistere del dolore e dei fastidi ha deciso di recarsi in pronto soccorso dove i sanitari le hanno trovato delle ustioni di terzo grado. Nei giorni successivi la donna è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione di trapianto di pelle all’ospedale Sant’Eugenio, fortemente consigliata dai medici e conclusasi senza complicazioni.

Secondo la ricostruzione di RomaToday, i fatti si sono svolti presso fermata Porta Furba/Quadraro della linea A la mattina del 14 giugno. La polizia scientifica, allertata in seguito ai racconti della donna, ha svolto dei sopralluoghi nei quali ha rinvenuto vicino alla panchina una bottiglia contenente un liquido giallo. L’ipotesi principale è che possa trattarsi di un liquido utilizzato per le pulizie probabilmente versato accidentalmente sulla panchina. Non si tratta del primo episodio del genere presso la metro A di Roma. Il 4 luglio del 2019 un passeggero di nome Cesare Fazioli si ustionò i glutei dopo essersi seduto su una panchina della stazione della metro Spagna.