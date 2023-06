Manuela Arcuri “era la mia fidanzata. Non siamo stati insieme tanto tempo, un anno e mezzo, ma per tutte le volte che ci hanno fotografati è sembrata un’eternità. Eravamo giovani e non potevamo vivere il nostro amore in libertà. È finita anche per questo”. A 15 anni dal suo ritiro dal calcio, Francesco Coco in una lunga intervista al Corriere della Sera ripercorre il periodo in cui, da calciatore di Inter, Milan e Barcellona, finiva spesso sulle prime pagine dei giornali. Non quelli sportivi però, bensì quelli di gossip: “Il calcio era rock. Meno gestito, meno pensato – spiega Coco – Eravamo come selvaggi e nella gestione del nostro privato l’errore era dietro l’angolo”. Come quando le sue foto nudo in barca finirono nelle mani di Fabrizio Corona: “Non so quanto le pagò Galliani, per non farle uscire sui giornali. So però che mi tolse dallo stipendio 36 milioni (di lire, ndr)”. Coco però non avrebbe fatto nulla per impedire la pubblicazione: “Non ho mai rinnegato nulla, figurarsi una giornata goliardica con amici. Cosa c’era di male?“.

Coco, oggi 45enne, non rinnega nulla: “Mi divertivo, ecco. Ma poi lavoravo e guadagnavo senza far del male a nessuno. E me ne fregavo delle voci su di me. A un certo punto ho smesso per riappropriarmi della vita: non poter uscire, non poter andare a mangiare una pizza senza avere i paparazzi alle spalle, iniziava a pesarmi. Noi calciatori eravamo come rock star“. Specialmente se poi arriva il fidanzamento con Manuela Arcuri, finito anche per quella troppa pressione dei paparazzi: “Le ho voluto molto bene e sono contento che si sia sposata e sia anche mamma”.

Ai tempi di Coco i social non c’erano: “Per niente finivi sulle copertine dei giornali. Mi hanno attribuito fidanzate con le quali magari non ho mai preso neanche un caffè“. Un esempio? “Samantha de Grenet è una delle mie amiche più care, per il mondo stavamo insieme”. Passati gli anni ruggenti, l’ex terzino racconta al Corriere di volere una famiglia, ma di essere ancora single: “Sono stato fidanzato cinque anni con Elodie, una ballerina e modella francese. Per lei dalla sera alla mattina ho comprato una casa a Parigi: volevo starle vicino. Poi è finita per divergenze caratteriali”.