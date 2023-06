L’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte è rimasto coinvolto lunedì in un incidente stradale. L’auto su cui viaggiava in autostrada, diretto a sud, è rimasta coinvolta in un tamponamento di tre vetture poco dopo il casello di Frosinone. L’impatto ha fatto ribaltare l’utilitaria guidata da una giovane infermiera, residente a Roccasecca, che stava rientrando a Frosinone: sotto choc, secondo Frosinone Today è stata aiutata dall’ex premier, che si è sceso per verificare che fosse tutto sotto controllo. Il leader del Movimento 5 Stelle è sceso dal veicolo per accertarsi se ci fossero feriti e prestare soccorso alla donna sotto choc.

Tre auto si sono tamponate dopo che la prima, una Fiat Stelvio, che precedeva il veicolo con a bordo Conte, ha urtato un mezzo pesante: l’incidente è accaduto in mattinata al Km 625 Sud, tra Frosinone e Ceprano.

Nessuno è rimasto ferito ma si sono formati quattro chilometri di coda. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Frosinone con il vicequestore Stefano Macarra, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118.