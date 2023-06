Se gli youtuber ventenni responsabili dell’incidente di Casal Palocco (Roma) costato la vita ad un bimbo di 5 anni potessero noleggiare e guidare una vettura della cilindrata del Suv Lamborghini coinvolto nello schianto è stato uno dei punti più discussi della vicenda.

Il titolare dell’autonoleggio aveva dichiarato la piena regolarità del nolo, ma ora viene smentito dal presidente dell’Associazione nazionale Industria di Autonoleggio (Aniasa), Giuseppe Benincasa, che a Radio Capital ha spiegato: “Dal punto di vista giuridico il codice della strada ha introdotto il limite a 21 anni. Limite per determinate categorie di vetture che in realtà è di 3 anni dal conseguimento della patente di guida, per cui per tre anni non si possono guidare veicoli con potenza superiore a 55 Kilowatt per tonnellata, quindi le cosiddette supercar sono escluse”. “Qualche anno fa” – ha aggiunto – “una norma ha modificato questo limite consentendo la guida a persone che hanno meno di 3 anni di patente B purché di fianco ci sia una persona che abbia la patente da almeno 10 anni“.

Nel caso di Matteo Di Pietro, è indubbio che si trovasse in auto solamente con suoi coetanei ventenni. Non sarebbe dunque corretta la versione fornita dal titolare dell’autonoleggio romano a cui i giovani si sono rivolti, per il quale “il nostro codice della strada permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione”.

C’è poi un altro aspetto da far presente, che benché non rientri nel campo dell’ordinamento giuridico nazionale ha certamente una sua rilevanza e che è stato sottolineato da Benincasa: le regole che le società di noleggio si autoimpongono. Molte società, ha spiegato il presidente dell’Aniasa, adottano come proprio codice interno dei limiti di età per il noleggio di auto di lusso e supercar, generalmente di 25 o 30 anni, più la cauzione, solitamente di una certa consistenza: “È plausibile che per un veicolo di quel tipo, un SUV della Lamborghini, siano stati chiesti 20.000 euro di cauzione”. “L’autonoleggio di Casal Palocco”, ha voluto concludere Benincasa, “non è vicina alla nostra associazione”.