Parole commosse. Accanto a lei un mazzo di fiori, appoggiati sul banco del posto prima occupato in Senato da Silvio Berlusconi. Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, ha salutato così l’ex premier durante la commemorazione a palazzo Madama. “Aveva un dono raro, quello di infondere coraggio nelle persone. La sua leadership ha lasciato un’impronta duratura. Ha davvero cambiato l’Italia. Per noi che siamo stati al suo fianco, per quella stragrande maggioranza del popolo italiano che ha riposto in lui fiducia, per questa comunità che oggi è orfana, Berlusconi resterà una luce”, ha detto Ronzulli sottolineando che “la sua mancanza” sarà “un vuoto difficile da colmare”. “Per me camminare al suo fianco, caro dottore, apprendere dalla sua saggezza, imparare a ridere degli insulti, è stato un privilegio assoluto di cui sarò infinitamente grata alla vita”, ha aggiunto, commuovendosi.