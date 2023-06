Almeno cinque palestinesi sono stati uccisi nel corso degli scontri seguiti al raid condotto dalle truppe israeliane nella città e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Tra le vittime anche un 15enne. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa, che cita il ministero palestinese della Salute, secondo il quale negli scontri di oggi sono rimasti anche feriti 29 palestinesi, sei dei quali versano in condizioni critiche. Sui social sono decine i video che mostrano scene di guerra. Alcuni giornali locali sottolineano come per la prima volta dal 2000 l’esercito israeliano sta utilizzando elicotteri da guerra nella zona di Jenin