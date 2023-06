Lorenzo Porru, un ragazzo di 22 anni di Quartu Sant’Elena (Cagliari), si trova in coma all’ospedale Brotzu dopo aver subito una brutale aggressione la notte scorsa al Poetto, la principale spiaggia di Cagliari. Le sue condizione sono definite gravissime e la prognosi è riservata. Gli aggressori, Francesco Carta e Nicola Loddo, 31 e 22 anni, sono stati arrestati e portati nel carcere di Uta con l’accusa di tentato omicidio aggravato. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, coordinati dal magistrato Rita Cariello, hanno denunciato anche due ragazze presenti sul posto, Maria Dolores Ibba, 19 anni, e Martina Trudu, 22anni, che dovranno rispondere di omissione di soccorso in quanto non hanno fatto nulla per fermare gli aggressori.

Secondo le ricostruzioni di alcuni testimoni, la vittima è stata colpita da calci e pugni anche quando era ormai già riversa sull’asfalto priva di sensi. In particolare uno dei due aggressori avrebbe continuato a colpirlo con calci al volto e all’addome fino a sfilarsi la cintura dei pantaloni per colpirlo in viso con la fibbia. Ad assistere al pestaggio c’erano numerose persone, nessuna delle quali è intervenuta in difesa della vittima.