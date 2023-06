“Ho risposto a un invito rivolto alle altre forze politiche sul contrasto alla precarietà e alla povertà. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di spiegare che sono temi che stanno nel Dna del partito se non fosse che negli anni passati si sono fatte scelte in direzione opposta”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha risposto a chi all’interno del suo partito ha criticato la partecipazione alla manifestazione del Movimento 5 stelle contro la precarietà. Con i 5 Stelle, ha detto, “ci sono distanze enormi sull’Ucraina ma non sul precariato. Se Calenda mi invitasse a un’iniziativa, io ci andrei ma non cambio idea sul sindaco d’Italia”. Una stoccata anche a Renzi: “Mi dispiace che sostenga in Molise il candidato della destra. Renzi parla di subalternità, proprio lui che appena arrivato al Nazareno ha invitato Berlusconi…“