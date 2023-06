Acque agitate in casa Pd, dopo il corteo M5s a Roma. D’Amato si dimette dall’Assemblea nazionale del partito. “Brigate e passamontagna anche no: errore partecipare alla manifestazione”, ha detto il consigliere regionale del Lazio. E si discute anche di questo alla direzione del Pd. In diretta dal Nazareno a relazione introduttiva della segretaria Elly Schlein