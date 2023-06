Tagli su uno zigomo e su un sopracciglio, il volto ricoperto di sangue: le immagini di Alberto Contador che hanno iniziato a circolare sul web nel fine settimana hanno spaventato non poco tutti gli appassionati di ciclismo. L’ex vincitore di Tour, Giro e Vuelta, oggi 40enne che insieme a Ivan Basso gestisce il team Eolo–Kometa, è stato vittima di una brutta caduta durante una gara amatoriale in Cina, a Pechino, organizzata dalla Vuelta per promuovere la corsa spagnola. Contador è caduto mentre si trovava in gruppo, sbattendo con il volto sull’asfalto. Fortunatamente, le sue condizioni non preoccupano, nonostante quelle crude immagini.

A rassicurare tutti è stato lo stesso Contador, che domenica nel tardo pomeriggio ha pubblicato un video su Twitter spiegando quali sia il suo stato di salute: “Sono immagini dure ma , visto che stanno già comparendo in rete, volevo riportare tutti alla calma: c’è stato molto sangue perché sia il taglio al sopracciglio sia quello allo zigomo sono stati notevoli”, ha spiegato lo spagnolo. Che poi ha chiarito: “Però non si tratta di niente di così preoccupante“. Sul suo volto si vedono comunque i segni della caduta: un occhio nero e un profondo taglio sullo zigomo sinistro.