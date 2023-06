Nel corso di un’intervista rilasciata a Gq, l’ex ct del Real Madrid Zinedine Zidane ha avuto modo di raccontare nuove indiscrezioni sul suo futuro professionale. In molti infatti negli ultimi mesi si sono interrogati su quella che potrà essere la prossima panchina occupata dal francese dopo l’ultima esperienza con il Real Madrid.

Zidane ha dichiarato di “seguire semplicemente l’istinto” quando si tratta di scelte professionali da portare a termine. È proprio così che è andata quando ha scelto di ritornare sulla panchina dei Galacticos dopo aver vinto tutto, una scelta non facile: “Dopo la prima esperienza a Madrid avevamo vinto molto, ma avevo bisogno di una pausa. Dopo otto mesi, il presidente del club mi ha chiamato e sono tornato subito. Avrei potuto dire a me stesso: ‘Ho fatto quello che ho fatto. Perché rimettermi lì dentro?’ Ma non ho calcolato tutto questo…”.

Nel corso dell’intervista ha poi smentito le indiscrezioni secondo cui sarebbe pronto a diventare il nuovo ct della nazionale francese affermando che una volta che sei stato giocatore di una nazionale è “logico” pensare di diventarne poi l’allenatore, ma “non è questo il momento” per compiere questa scelta. Zidane ha poi confessato di essere spinto ancora molto dall’ambizione di vincere di nuovo tutto da un’altra parte. La stessa ambizione che è stata il motore che gli ha permesso di intraprendere in maniera vincente il ruolo di allenatore dopo una grande carriera da calciatore, due ruoli molto diversi fra loro poiché “alla fine di una stagione in panchina sei ancora più stanco di un giocatore. L’allenatore è a capo di 23 ragazzi e non si ferma mai…”.