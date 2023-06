Un 22enne è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Volvera, in provincia di Torino. Al volante della vettura un operaio di 24 anni che dai primi rilievi è risultato positivo al test su alcol e sostanze stupefacenti: è stato arrestato. La vittima, secondo una prima ricostruzione, è stata sbalzata per circa 40 metri ed è morta per le gravi lesioni dopo l’impatto. A rimanere ferita nell’incidente anche la fidanzata del ragazzo, 18 anni, che è stata ricoverata all’ospedale per una frattura a una spalla e per lo stato di shock.

Secondo una prima ricostruzione la coppia è stata travolta mentre il 24enne – che guidava una Bmw – stava compiendo un sorpasso. Dopo l’incidente il conducente si è allontanato a piedi e poi è tornato. Sul caso indagano i carabinieri.