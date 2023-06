Un colpo di tosse all’improvviso. Poi altri a raffica, i passeggeri che cominciano a coprirsi il volto con le mani o con la maglietta e a scappare dalla testa del vagone per rifugiarsi sulla banchina. Attimi di panico sulla metropolitana lilla a Milano, alla fermata Monumentale della linea 5, poco dopo le ore 11. Le persone che viaggiavano in testa al vagone hanno riferito a ilfattoquotidiano.it di aver sentito di colpo un forte prurito alla gola e di aver iniziato a tossire. Alcuni avevano anche gli occhi rossi. Il sospetto dei presenti è che sia stato utilizzato dello spray urticante o qualcosa di simile, ma nessuno ha visto nulla e nessuno ha riferito di furti.

Mentre la grande parte dei passeggeri ha cominciato a tossire, qualcuno è riuscito ad aprire una delle porte prima che il convoglio ripartisse. Così la metropolitana si è bloccata e i passeggeri in testa al vagone sono riusciti a uscire. Chi era in coda invece, dopo aver assistito alla scena, come si vede nelle immagini è rimasto bloccato all’interno per qualche minuto, prima che tutte le porte si aprissero. Il personale Atm è arrivato poco più tardi e ha fatto ripartire la metropolitana, senza fornire spiegazioni. Sulla banchina, però, era ancora percepibile uno strano odore che provocava una sensazione di prurito alla gola.