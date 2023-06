Due latitanti bloccati in poche a Roma. I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza e i poliziotti della squadra mobile hanno catturato il 33enne Andrea Ben Maatoug, identificato come l’uomo ai vertici del traffico di stupefacenti nel quartiere Borghesiana, periferia della Capitale. Maatoug era un membro della rete criminale capeggiata da Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik“, il capo ultrà della Lazio trovato ucciso il 7 agosto del 2019 nel parco di San Policarpo, e da Fabrizio Fabietti, condannato a 30 anni di carcere.

Ben Maatoug aveva fatto perdere le sue tracce dal novembre 2019, quando il gip di Roma aveva emesso l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare : il 33enne, però, era risultato irreperibile. Dichiarato latitante nel gennaio 2020, su di lui pendeva anche un Mandato di arresto europeo. Sottoposto a rito abbreviato, Ben Maatoug è stato condannato per concorso continuato in associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, estorsione aggravata e lesioni personali a 14 anni di reclusione, ridotti a 9 in appello.

Arrestato anche il ventenne Marzio Sparapano, irreperibile dal 19 maggio 2023. Nei suoi confronti il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto la carcerazione per espiare una pena di 1 anno 4 mesi di carcere: Sparapano è accusato di traffico di stupefacenti.