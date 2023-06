Prima di morire Berlusconi aveva le idee molto chiare in merito al futuro del suo ultimo investimento sportivo, l’Associazione Monza Calcio. La trattativa con il nuovo acquirente era già stata avviata nei mesi scorsi e secondo i giornali sportivi ha avuto ultimamente un’accelerata forse decisiva. Il magnate greco Evangelos Marinakis con tutta probabilità sarà il prossimo proprietario della società. Una personalità scelta probabilmente proprio da Berlusconi in persona, che voleva garantire alla società un grande futuro dopo gli anni di grande successo durante la sua gestione.

Dall’arrivo nel 2018 di Berlusconi, infatti, il Monza ha vissuto una scalata rapida e vincente, passando velocemente dalla Serie C alla Serie A fino alle storiche vittorie in campionato contro Juve, Inter e Napoli e l’undicesimo posto in classifica consolidato a fine stagione. Il grande investimento economico sostenuto da Berlusconi e alcuni importanti colpi illuminanti di mercato sono stati alla base di questa ascesa.

Ora il futuro potrebbe essere nella mani di Marinakis, che ha già dimostrato di essere in grado di raggiungere importanti obiettivi. Il greco è infatti già proprietario di due club: l’Olympiacos in Grecia e il Nottingham Forest in Inghilterra, e ha dimostrato già in passato di essere sempre alla ricerca di nuovi colpi di mercato da assestare. Ha portato Marcelo e James Rodriguez al Pireo, mentre in Premier sono arrivati giocatori come Remo Freuler dall’Atalanta, Renan Lodi dall’Atletico Madrid e l’ex portiere del Real Madrid Keylor Navas.