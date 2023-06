E’ morto nel pomeriggio di oggi il giovane che nella giornata di ieri è rimasto folgorato mentre pescava lungo il torrente Archiano a Bibbiena (Arezzo). La sua canna da pesca ha fatto contatto con i cavi dell’alta tensione presenti vicino al torrente, e questo ha fatto scaturire una scarica elettrica che ha causato la morte del 21enne. Il ragazzo è stato subito soccorso e portato al policlinico fiorentino di Careggi, dove le sue condizioni sono apparse fin dall’inizio molto preoccupanti. Il decesso è stato dichiarato solo nel tardo pomeriggio di oggi dopo gli accertamenti di morte encefalica. La famiglia ha dato il proprio consenso per la donazione degli organi del ragazzo. I carabinieri sono al lavoro per la ricostruzione dell’esatta dinamica del fatto e per accertare eventuali responsabilità.