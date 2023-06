Il giudice di pace di Varese Fabio Del Re ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di una donna per aver aggredito una cassiera dipendente di un supermercato di Cocquio Trevisago (Varese). I fatti risalgono al novembre 2018, quando la signora, oggi 49enne, dopo aver notato degli sguardi fra il marito e l’impiegata, aggredì quest’ultima spingendole violentemente la testa contro il monitor con la scusa di controllare lo scontrino, facendola svenire. I medici assegnarono cinque giorni di prognosi alla vittima per “cervicalgia post traumatica” e “contusione frontale”.

La condanna prevede un’ammenda di mille euro oltre a una provvisionale di altri mille euro di risarcimento, in attesa di una più precisa quantificazione del danno in sede civile. Dopo i fatti e l’intervento di ambulanza e carabinieri, la donna aveva deciso di sporgere denuncia per lesioni personali e minacce, reati entrambi riconosciuti dal giudice.