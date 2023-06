“Ma quella del Bestetti la sapete? Come dite, no? Ma è fondamentale”. Nei 30 anni di politica e di apparizioni pubbliche Silvio Berlusconi ha fatto spesso ricorso alle barzellette, molte delle quali a sfondo sessuale. Qualche mese fa, in un video su TikTok, aveva spiegato che le barzellette servono per entrare in sintonia con le persone, “perciò ne dovete sapere almeno una decina”. Nel video, una breve carrellata delle storielle degli ultimi anni.