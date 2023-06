“Continueremo a essere una forza massimamente unitaria, ma non lo possiamo essere da soli. Quando perdiamo, ahimè, non perdiamo da soli, ma noi ci prendiamo la nostra responsabilità, anche gli altri lo facciano. Non riusciremo a costruire un’alternativa alle destre se continueremo a far prevalere le nostre differenze anziché mettere al centro le tante cose in comune che abbiamo con le altre forze dell’opposizione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all’assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli.