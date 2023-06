Tre persone sono morte la scorsa notte a Roncade (Treviso) in un incidente stradale lungo la strada regionale “Treviso-Mare”. Si tratta di due giovani, un trentenne e una ragazza di 24 anni, e di una donna di 53, i primi a bordo di un’autovettura che, per cause da accertare, sarebbe entrata in collisione con un furgone nel quale viaggiava la terza vittima. Altri tre automobilisti a bordo di altri mezzi coinvolti nell’urto sono a loro volta feriti ma in modo lieve.

Le vittime – come riporta la Tribuna di Treviso – sono Ludovico Brunello e Valeria Orsoni, che viaggiavano a bordo di una Polo bianca. La terza vittima, a bordo di un furgone Mercedes a 9 posti, è Dominga Orsato. Le tre persone ferite, tutti uomini, hanno tra i 34 e i 56 anni. Da una prima ricostruzione dell’impatto, la Volkswagen e il furgone si sarebbero scontrati frontalmente e, nell’impatto, il Mercedes sarebbe finito nel fossato coinvolgendo una terza auto.