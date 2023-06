È stato accoltellato mentre stava apponendo i sigilli a un contatore dell’acqua di un condominio moroso: è quello che è accaduto a un 33enne tecnico della ditta idrica Ireti, nel quartiere di Sampierdarena di Genova.

L’operatore è stato prima aggredito con uno spray al peperoncino da un residente dello stabile, un 31enne; subito dopo nello scontro è intervenuto anche il padre dell’aggressore, Osvaldo Curelli, 62 anni, che ha ferito il tecnico sferrandogli una coltellata all’addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno inseguito e arrestato il 62enne, fuggito subito dopo l’attacco. Il condomino più anziano si è infine consegnato alle forze dell’ordine, secondo quanto riportato dalle cronache locali, con in mano il coltello sporco di sangue, una lama da dieci centimetri. È stato arrestato per lesioni aggravate, mentre suo figlio è stato denunciato per lesioni. Il tecnico è stato soccorso e trasportato in codice rosso al vicino ospedale Villa Scassi, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.