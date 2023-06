Scontro mortale sull’autostrada A4 Torino-Verona, nel tratto tra Rho e la barriera Milano-Ghisolfa: nell’incidente, avvenuto poco dopo le 12.15 di giovedì 8 giugno, sono rimaste coinvolte due auto e due mezzi pesanti. A perdere la vita due persone, mentre tre sono rimaste ferite. Illesi i conducenti dei due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, oltre ai sanitari del 118 Areu, con l’ausilio di un elisoccorso, un’automedica e 3 ambulanze.

Per le due vittime, che viaggiavano insieme nello stesso veicolo, il decesso è stato constatato sul posto. Tra i feriti coinvolti, una donna di 50 anni ha riportato traumi alla testa, al torace, all’addome e al bacino: la cinquantenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Una 37enne è stata ferita al torace e alla schiena, ed è stata trasportata in codice giallo al San Carlo di Milano. Il terzo ferito è un 55enne, che ha riportato un trauma cranico, oltre a diverse lesioni alla schiena e al bacino: per lui è scattato il ricovero in codice giallo all’ospedale di Legnano. Per i conducenti dei due mezzi pesanti coinvolti nello schianto non è stato invece necessario il ricovero.