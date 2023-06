Un azzardo che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Due studenti universitari, un ragazzo e una ragazza di 24 anni, nella notte tra martedì e mercoledì sono saliti su una gru intorno alle due di notte in via Formentini, a Brera, perché volevano guardare Milano dall’alto. O almeno, questo è quello che hanno detto ai poliziotti, scrive Milano Today, intervenuti per farli scendere. I due giovani, che avevano bevuto, una volta in alto si sono messi a camminare sul braccio del mezzo, da 35 metri d’altezza. Per salire, hanno scavalcato la recinzione che proteggeva il mezzo e si sono arrampicati. Sono stati denunciati per ubriachezza.