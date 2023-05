“Fare proselitismo non è evangelizzare” ha detto Francesco in una udienza ai Barnabiti raccontando l’episodio. “Il nostro annuncio missionario non è proselitismo, io sottolineo tanto questo, ma condivisione di un incontro personale – ‘se tu vuoi, il Signore è così, questa è la vita…’, ma non proselitismo – che ha cambiato la nostra vita. Senza questo, non abbiamo nulla da annunciare, né una destinazione verso cui camminare insieme”.

Poi il Papa ha raccontato: “Io ho avuto una brutta esperienza in questo, in un incontro giovanile alcuni anni fa. Uscivo dalla sagrestia e c’era una signora molto elegante, ricca pure, con un ragazzo e una ragazza. E questa signora che parlava lo spagnolo mi dice: ‘Padre, sono contenta perché ho convertito questi due, questo viene da tale e questa viene da tale’. Io mi sono arrabbiato e ho detto: ‘Tu non hai convertito nulla, tu hai mancato di rispetto con questa gente, non li hai accompagnati. Tu hai fatto proselitismo e questo non è evangelizzare’. Era orgogliosa per aver convertito…”.

Rivolto ai Barnabiti il Papa ha dunque raccomandato: “State attenti a distinguere bene l’azione apostolica dal proselitismo. Noi non facciamo proselitismo. Il Signore non ha mai fatto proselitismo”.