Quattro giovani sono morti nelle ultime ore in due diversi incidenti stradali in provincia di Perugia. Nelle prime ore della mattina, due ragazze e un ragazzo hanno perso la vita in un incidente avvenuto presso il raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione. Per ora l’unico a essere stato identificato è il guidatore, un 28enne di origine ecuadoriana residente a Perugia. A bordo dell’auto c’era anche un altro ragazzo, seduto accanto al guidatore, per ora sopravvissuto e ricoverato nel capoluogo umbro in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, la vettura – una Ford Fiesta – è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo.

Il primo incidente in ordine di tempo poco dopo la mezzanotte a Gubbio sulla statale 219 dove è morto il conducente 25enne dell’unica auto coinvolta, che sarebbe precipitata da un cavalcavia. La vittima è Alessio Gigli, campione di pit bike da 12 pollici. Da una prima ricostruzione sembra che la vettura abbia sfondato il guardrail e poi si sia ribaltata.