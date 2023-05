Primi segnali di miglioramento delle criticità presenti a Conselice, in provincia di Ravenna, il cui territorio è ancora per metà allagato in seguito all’alluvione. Il miglioramento è reso possibile, come dice l’Unione dei Comuni Bassa Romagna, dal “funzionamento a pieno regime dell’impianto idrovora Sabadina e con la prosecuzione delle attività di smaltimento delle acque grazie al potenziamento delle pompe su Botte Santerno a Villa Pianta, in entrambe le sponde. Le operazioni consentono di alleggerire il carico sul destra Reno, in sinergia con un sistema di pompaggio diffuso che permette di allontanare l’acqua dai centri urbani e produttivi, dallo Zaniolo verso il Reno”. La situazione però resta complessa, conferma la sindaca Paola Pula. “Permangono ancora diverse criticità, che si stanno affrontando con tutti gli sforzi. Si ricorda che è ancora in vigore l’ordinanza di evacuazione, a tutela della cittadinanza. Si rinnova pertanto l’invito a lasciare le proprie abitazioni e recarsi agli hub allestiti presso il Comune di Argenta o trovare ospitalità nel domicilio di amici o parenti”. Nel video il racconto di una famiglia che ha deciso di rientrare nella propria abitazione nonostante la taverna e il piano terra siano ancora completamente invase dall’acqua. Il timore dei ladri e la voglia di dare una mano ai vicini rimasti in casa sono più forti delle difficoltà, anche se l’esasperazione è tanta.