“L’esito della discussione è quello che conta. Ed è per noi positivo, è anche la cosa più giusta, perché dopo un intoppo permette di lavorare insieme. Vedendo si può tornare a un clima di collaborazione per le europee. Oggi nessuna randellata”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, dopo l’incontro in Senato con Italia Viva avuto ieri, lunedì 22 maggio.