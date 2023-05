Ha tentato di allontanarsi con in braccio un bambino di 2 anni davanti agli occhi del padre. Per questo una 22enne – che a quanto pare soffre di disturbi psichici – è stata denunciata dai carabinieri, a Milano. Attorno alle 18.30 di domenica, la donna ha avvicinato il piccolo in piazza Gae Aulenti mentre giocava assieme al fratellino di 7 anni e a un amichetto, sorvegliati, a una decina di metri, dal padre.

La 22enne, dopo aver rivolto qualche parola al bambino lo ha sollevato prendendolo in braccio per poi allontanarsi per alcuni metri. Il padre, che ha assistito alla scena, dopo un istante di smarrimento, ha gridato alla donna di lasciare il bambino. Quest’ultima, dopo averlo lasciato, si è giustificata dicendo che si trattava di uno scherzo, per poi allontanarsi.

L’uomo, però, affidati i bambini alla moglie, ha cercato di seguirla chiamando subito i carabinieri. I militari della stazione Porta Garibaldi sono intervenuti immediatamente riuscendo a rintracciare la donna nella stessa piazza. Si tratta di una 22enne, nata e residente in Italia, di origini marocchine, gravata da alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, affetta da patologie psichiatriche. La donna è stata denunciata.