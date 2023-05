Una foto, presumibilmente generata da un sistema Intelligenza artificiale e in cui veniva mostrata un’esplosione adiacente del Pentagono, si è rapidamente diffusa sui social media questo pomeriggio. Oltre ad un certo sconcerto tra gli utenti l’immagine falsa ha provocato una repentina flessione del mercato azionario statunitense. Un calo rapidamente recuperato ma che può significare perdere o guadagnare grandi quantità di denaro in un mercato dominato da algoritmi che comprano e vendono azioni nel giro di millisecondi. L’immagine è stata “immessa” nei circuiti social dall’account russo Rt (Russia today) e poi rimossa. I vigili del fuoco della contea di Arlington hanno rapidamente twittato un messaggio per precisare che l’immagine era falsa

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL

— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) May 22, 2023