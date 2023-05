Versa in gravissime condizione l’uomo caduto da un terrazzino, verso le 5 del mattino di ieri, di un albergo di Lignano Sabbiadoro (Udine) durante i festeggiamenti per un addio al celibato. Il quarantenne è caduto da un’altezza di circa sei metri, schiantandosi su una tettoia in ferro. Soccorso dal personale di auto medica chiamata sul posto è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed è ora ricoverato in terapia intensiva. I carabinieri di Latisana, intervenuti sul posto, stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora non chiara.