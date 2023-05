Un jet da combattimento F-18 si è schiantato all’interno del perimetro di una base aerea nella città spagnola di Saragozza. Il pilota ha effettuato la manovra di espulsione con successo, è in ospedale ma la sua vita non è in pericolo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa spagnolo. La base, che si trova a circa 16 chilometri dalla città, appartiene all’Aeronautica spagnola. Alcuni video pubblicati sui social media mostravano un aereo in fiamme che cadeva verso il suolo.

Video Twitter/Eren