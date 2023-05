Una vittoria molto ampia dei conservatori di Nea Dimokratia, guidati dal premier uscente Kyriakos Mitsotakis, non basterà con ogni probabilità alla Grecia per avere subito un governo. Il partito è dato in ampio vantaggio da tutti gli exit poll e attorno alle 21 di domenica, con oltre la metà delle sezioni scrutinate, si assesta attorno al 41% delle preferenze. Un vantaggio molto ampio su tutti i rivali, ma non abbastanza per governare da solo. E, complice il sistema elettorale, è probabile che decida di attendere il secondo turno quando le regole permetteranno di governare da soli bissando i risultati odierni.

La sinistra di Syriza dell’ex presidente del Consiglio Alexis Tsipras dovrebbe raccogliere tra il 23,5 e il 27,5 per cento dei voti ma nello scrutinio reale è fermo al 20%, mentre il Pasok è dato tra il 9,5% e il 12,5%. “I primi risultati dimostrano che ciò che sia stato raggiunto l’obiettivo di una vittoria chiara”, hanno spiegato fonti di Nea Dimokratia dopo gli exit poll. Tuttavia, come detto, il risultato non basterà per essere sicuri di governare. In base al sistema elettorale per essere in grado di guidare autonomamente il Paese un partito deve raggiungere almeno il 45%. Il vincitore delle elezioni avrà tre giorni per negoziare una coalizione con altri partiti.

Se il tentativo fallisce, il mandato per formare un governo passa al secondo partito e il processo si ripete. Se neppure questo secondo tentativo riesce si tornerà alle urne con un sistema elettorale leggermente diverso che facilita la formazione di una maggioranza. Non si vota subito con il sistema “semplificato” perché l’approvazione nel 2020 è arrivata con maggioranza semplice e non quella qualificata. Secondo quanto trapela, però, Mitsotakis punta a rinunciare subito al mandato esplorativo che gli verrebbe conferito per formare un governo di coalizione. Il piano è quello di tornare alle urne garantendosi la quasi certezza di un governo autonomo. Una possibile data per il secondo turno è il 25 giugno.