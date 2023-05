La MotoGp arriva in Francia, sulla storica pista di Le Mans, dove celebra il suo gran premio numero mille. Se l’incognita principale è rappresentata dalla pioggia, il weekend numero 5 della stagione darà anche altre risposte importanti. La Ktm dovrà dimostrare che i risultati di Jerez non sono stati casuali. L’Aprilia al contrario dovrà dimostrare che la Spagna è stata solo una brutta parentesi. E poi Marco Bezzecchi, chiamato a una reazione per restare nelle parti alte della classifica. Tutti si può riassumere con “AAA Cercasi” un rivale per Pecco Bagnaia e la sua Ducati. Intanto, la MotoGp ritrova anche Marc Marquez, al rientro dopo l’incidente della prima gara in Portogallo e la conseguente operazione alla mano destra.

Dove vedere la gara in tv

Tutte le sessioni del weekend di Le Mans saranno trasmesse in diretta da Sky e Now. Si parte come sempre in questa stagione dalle qualifiche del sabato mattina, poi nel pomeriggio la Sprint Race. Sul satellitare il canale di riferimento è sempre Sky Sport MotoGP HD (208). Ma le qualifiche e la gara sprint del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su Tv8. La situazione cambia la domenica: dirette delle gare solo su Sky e Now, mentre sul canale 8 del digitale terrestre il gran premio sarà trasmesso solamente in differita.

Il programma del weekend

Sabato 13 maggio – Sky, Now e Tv8

Moto3 prove libere: 8:40

Moto2 prove libere: 9:25

MotoGP prove libere: 10:10

Qualifiche MotoGP: 10:50

Qualifiche Moto3: 12:50

Qualifiche Moto2: 13:45

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 14 maggio – Sky e Now

Warm-Up MotoGP: 9:45

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Domenica 14 maggio – Tv8

Differita Gara Moto3: 14:00

Differita Gara Moto2: 15:15

Differita Gara MotoGP: 17:00