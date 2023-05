Elisa Maietti, “mamma di Alice, se ne è andata donando al mondo il suo bene più prezioso”. Poche ore dopo il parto regolare all’ospedale di Cona, nel Ferrarese, la 33enne è stata colpita da un’emorragia cerebrale. Il parto, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, è stato affrontato qualche giorno prima del limite regolare, ma la situazione non destava particolare preoccupazione: poi, nel pomeriggio di giovedì 4 maggio, le sue condizioni sono peggiorate, fino al coma e alla morte in serata.

Adesso, la neonata Alice e il padre Andrea hanno bisogno di aiuto: “Per crescere un bambino serve un intero villaggio e ora Alice ha bisogno di tutti noi per farlo al meglio. Così come Elisa è sempre stata generosa nella sua vita siamo certi che ognuno di voi nel suo piccolo potrà fare la sua parte per la piccola Alice”. Così è intervenuta Alice Fogli, che ha aperto una raccolta fondi tramite la piattaforma Gofundme, per supportare economicamente la bimba e il papà in questo grave momento di difficoltà. L’iniziativa ha avuto un enorme successo nel giro di sole sei ore: quasi trecento persone hanno già donato più di tredicimila euro. L’azienda ospedaliera di Cona ha iniziato degli accertamenti interni, al fine di ricostruire la fase pre e post parto e capire come la vita della 33enne sia stata stroncata in questo modo.