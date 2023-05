Quarta giornata di Ecofuturo Festival: Città più vivibili e sostenibili – il bilancio a 7 anni dall’iniziativa “Spolveriamoci” alle città a 30 km orari per disinquinarci e salvarci dal traffico. Dal trekking urbano con l’associazione Testeinsù alle pratiche dello shiatsu e delle discipline bionaturali. Ultima giornata dell’Ecofuturo festival, il festival delle eco tecnologie e Roma presso Città dell’Altra Economia. Un’intera giornata dedicata alla nostra salute e a quella del nostro pianeta.

Presente l’onorevole Patty L’Abbate, vicepresidente commissione Ambiente Camera dei deputati. Nel suo intervento l’onorevole ha parlato di incentivi a privati e cittadini per realizzare una transizione ecologica dal basso.

Nel corso della diretta Fabio Roggiolani, cofondatore Ecofuturo Festival, ha chiesto a Lorenzo Fioramonti, direttore “Institute for Sustainability” University of Surrey, di diventare presidente onorario del Comitato scientifico di Ecofuturo Festival. Fioramonti è intervenuto nel corso del primo panel della giornata incentrato sui temi della lotta all’inquinamento.

La mattinata si è poi incentrata sul tema della mobilità green e della figura del mobility manager per disinquinare le città e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici o con carburanti alternativi.

Durante la giornata c’è stata la presentazione da parte della ex senatrice Loredana De Petris del libro “Io salvo il pianeta, 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra. Con un messaggio di speranza la De Petris ha ribadito che la tecnologia è importante e la decima edizione del Festival è stata ricchissima da questo punto di vista e il cambiamento è in mano al singolo e ai decisori politici che sapranno ascoltare.

A concludere il Festival l’intervento in presenza dell’Onorevole Fabio Massimo Castaldo.