È stato fermato il padre che mercoledì 3 maggio aveva rapito il proprio figlio dall’ospedale di Magenta, in provincia di Milano, dove il bimbo si trovava ricoverato dalla nascita per problemi cardiaci. Il bambino, nato il 3 marzo scorso, era affidato ai servizi sociali di Abbiategrasso (Milano), per via della tossicodipendenza dei genitori: entrambi lo sono e il bambino lo è dalla nascita. L’ospedale, avendo paura per le sorti del neonato, ha avvisato i servizi sociali, che hanno chiamato la Polizia locale, i carabinieri e la Procura per i minorenni per avviare le ricerche. Il padre, 30enne di origini egiziane, è stato rintracciato venerdì 5 maggio intorno alle 18 alla stazione di Milano San Cristoforo ed è stato consegnato alla Polizia locale di Abbiategrasso per procedere sul caso. A darne notizia è oggi il quotidiano Il Giorno.

Non sono noti ancora i motivi del gesto fatto dal padre, ma sembra sia tutto legato alla sua conclamata tossicodipendenza: secondo quanto hanno riferito i carabinieri, la coppia è abituata a vivere di espedienti, piccoli furti e i due non possiedono una dimora fissa. L’indagato è stato rintracciato dalla pattuglia motociclisti mentre trasportava con sé il piccolo: a quel punto si è dato alla fuga, prima a piedi e poi si è fatto dare il passaggio da un’altra auto. Le forze dell’ordine hanno avvisato la vettura, il cui conducente ha detto agli inquirenti che il 30enne egiziano era andato alla stazione di Albairate. Lì, però, il padre e il figlio non c’erano più: è stato il capotreno ad indicare ai poliziotti che i due erano appena saliti su un convoglio diretto a Milano. Qui, una volta arrivato il treno, l’uomo è stato arrestato. Il neonato era in buone condizioni.