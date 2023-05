Un forno a microonde giù da un ponte ha centrato un autobus dell‘Atac a Roma, in zona al Laurentino 38. I passeggeri, che erano all’interno dell’autobus, hanno sentito come un boato. Anche l’autista si è spaventato, ha frenato bruscamente senza capire cosa fosse accaduto e i passeggeri sono caduti a terra. È tutto avvenuto ieri sera su un mezzo della 723 intorno alle 19. Sul mezzo c’era una decina di persone, nessuno avrebbe riportato lesioni. Certo è che sulla gravità dell’episodio che per puro caso non si è trasformato in una tragedia sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. In passato sono stati diversi i casi di cronaca di lanci di oggetti o di sassi da ponti. Nel 1996 a causa di un sasso lanciato da un cavalcavia sull’autostrada Torino-Piacenza uccise una donna di 31 anni che viaggiava in auto con il marito.