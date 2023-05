Al via la nuova edizione di Ecofuturo Festival, il festival delle eco tecnologie, in programma fino al 6 maggio presso la Città dell’Altra economia a Roma nel quartiere di Testaccio (ex mattatoio). Il claim di questa decima edizione di Ecofuturo festival è “la democrazia energetica è rinnovabile”.

Protagoniste della prima giornata le comunità energetiche, il presente, il futuro e le prospettive di sviluppo. Presente Elly Schlein, segretaria del Partito democratico: “Le comunità energetiche vanno sbloccate perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi” ha detto.

Il tema della comunità energetica è stato il protagonista della prima giornata del festival, una rivoluzione per tutti gli italiani per ridurre l’inquinamento e per ridurre in maniera drastica le bollette combattendo la povertà energetica. La rivoluzione energetica rinnovabile in tutte le sue variabili non può essere un’operazione ad appannaggio di manovre speculative, ma fare in modo che la finanza tenga in campo ogni cittadino del paese, ogni piccola-grande impresa del paese come prosumer e protagonisti della rivoluzione energetica rinnovabile. Una sinergia tra ecotecnologie che rendono possibile la riconversione di tutte le città ad energia rinnovabile anche per il calore e il contrasto alla povertà energetica che sta impoverendo fasce sempre più ampie della popolazione italiana e mette fuori competitività troppe aziende manifatturiere. In questa prima giornata consegnato anche il premio come migliore comunicazione ambientale e scientifica a Geopop A ritirare il premio il direttore editoriale Andrea Moccia. Sempre nel corso della prima giornata, consegnato un riconoscimento al Fatto Quotidiano per i 10 anni di eco collaborazione con Ecofuturo Festival, e l’intervento di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium.