Un’anziana in carrozzina è stata soccorsa questa mattina da una squadra di vigili del fuoco, che l’hanno portata via dalla sua abitazione nel territorio di Bagnacavallo, nel Ravennate, alle prese da ieri con le conseguenze dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Nella notte altre 50 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni tra Bagnacavallo, Boncellino e Villanova di Bagnacavallo. La situazione è comunque in lento miglioramento.