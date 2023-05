Verso le dimissioni dal San Raffaele, per Silvio Berlusconi si avvicina il ritorno alla normalità “Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica” si legge nel bollettino medico diffuso oggi dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. A quasi un mese dal giorno del ricovero, le dimissioni dell’ex premier sembrano essere vicine. Seppur ancora con molta cautela, il leader di Forza Italia potrebbe lasciare l’ospedale già nei prossimi giorni. Alcune fonti ipotizzano addirittura entro 48 ore.

Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, l’ex premier ha trascorso i primi 12 giorni al piano -1 del settore Q, in terapia intensiva. Il 16 aprile poi, “lo stato clinico e la risposta alle cure” hanno consentito il trasferimento in un reparto di degenza ordinaria, all’interno dello stesso padiglione, dove sono proseguiti le terapie e il monitoraggio dei parametri funzionali”. Nonostante il riserbo da parte dei medici, infatti, circolano diverse indiscrezioni su un possibile rientro ad Arcore nelle prossime ore. Verosimilmente prima del fine settimana. Il presidente di FI, infatti, interverrà alla convention del partito prevista per il 5 e il 6 maggio: il suo nome è già stato inserito nei giorni scorsi nel programma a chiusura dell’evento. Non è ancora chiaro, però, con quali modalità terrà il discorso finale, se tramite un messaggio audio registrato o se attraverso una telefonata. Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri aveva spiegato che Berlusconi “sta lavorando molto per preparare” la due giorni. “Sicuramente parteciperà”, ha aggiunto, sottolineando che “sta molto meglio”. Lo storico amico dell’ex premier nelle ultime quattro settimane non ha mai mancato di fargli sentire la sua vicinanza, andando a trovarlo nella struttura quasi ogni giorno, anche se per visite brevi come quella di oggi pomeriggio, durata circa una ventina di minuti. I figli Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora si sono invece trattenuti per alcune ore.